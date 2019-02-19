0553 313 94 23

Bursa’nın en büyük operasyonunun rakamları ortaya çıktı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ve Bursa tarihinin en büyük narkotik operasyonu olarak bilinen ’Narko Timsah’ operasyonunun detayları, Bursa Valisinin de katıldığı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nda ortaya çıktı.

19 Şubat 2019 Salı 10:55
Bursa’nın en büyük operasyonunun rakamları ortaya çıktı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ve Bursa tarihinin en büyük narkotik operasyonu olarak bilinen ’Narko Timsah’ operasyonunun detayları, Bursa Valisinin de katıldığı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nda ortaya çıktı. Toplam 320 ekipten oluşan 4 bin 50 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda silah ve yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde Bursa tarihinin en büyük narkotik operasyonuna imza attı. 4 bin 50 polis memurunun katıldığı tarihi operasyonun detayları ortaya çıktı. Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın da katıldığı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nda seminer veren narkotik ekipler operasyona dair detayları açıkladı. Narkotik Şube Müdürlüğü verilerine göre; operasyonda 320 ekip, 160 özel harekat polisi, 75 motosiklet, 30 narkotik dedektör köpeği, 1 polis helikopteri ve 6 TOMA görev aldı. Toplam 4 bin 50 polis memuru saat 05.00’de önceden belirlenen bölgelerde toplanarak saat 06.30’da hareket etti. Saat 07.00’de önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. 112 şahıs planlı operasyonda 91 şahıs diğer yakalamalarda gözaltına alındı. Ekipler girdikleri evlerde 553 gram esrar, 370 gram metamfetamin, 295 gram bonzai, 98 adet ecstasy hap, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Operasyonda 4 bin 378 şahıs ile bin 866 araç sorgusu yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'nın bisikletli bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı
    1. Adana'nın bisikletli bağımsız..
    2. Filede 2. Lig yolu Denizli’den geçti
    3. Forum Mersin, sevenleri sinemada..
    4. Türkiye inovasyon merkezi haline geldi
    5. Barış Manço eserleriyle anılacak
    6. Başkan Cahan’a Türkiye Halk Oyunları..
    7. Uysal: “10 yıldır Karabük ili geri..
    8. Yabancıya konut satışından 5,9 milyar..
    9. 2 aylık bebeğin yanarak can verdiği..
    10. 8 kadın azalı erkek muhtar adayı iddialı
    11. Fatih’te döviz bürosunu soyma teşebbüsü
    12. Köprü geçiş cezalarının iadesi için..
    13. Bir anket şirketi daha sonuçlarını..
    14. Bursa’da tefecilere büyük darbe: 10..
    15. Kenevirin anavatanı Orta Asa
    16. Cüzdan hırsızı kadınlar yakalandı
    17. Elazığ’da FETÖ operasyonu: Komiser ve..
    18. Trilyonluk yatırım hamlesi
    19. Dana aracın bagajında yolculuk etti
    20. Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun