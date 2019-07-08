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Bursa’nın elektriği kesildi

Bursa’nın elektriği kesildi, şehirde hayat durdu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:38
Bursa’nın elektriği kesildi

Bursa’nın elektriği kesildi, şehirde hayat durdu.


TEİAŞ’ın ana trafo merkezindeki arıza sebebiyle şehrin büyük bir kısmına elektrik verilemiyor. Metro seferleri ve bazı sanayi bölgelerinde üretim dururken, metrodaki yolcular otobüslerle aktarılmaya çalışılıyor. Elektrik kesintisi sebebiyle Osmangazi Şehreküstü istasyonları arasında yolda kalan trendeki yolcular ise tünellerden yürüyerek en yakın istasyona gönderiliyor. BURULAŞ yetkilileri, Kestel-Arabayatağı seferlerinin kısmen açıldığını, batıdaki Emek ve Üniversite hattında ise seferlerin tamamen durduğunu açıkladılar.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:38
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