Bursa’nın değerleri Güneydoğu Asya’da vitrine çıktı

Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği, Kuala Lumpur’da düzenlenen Tur ve Seyahat Acenteleri Fuarı’nda (MATTA) Bursa’yı tanıttı.

Bursa’nın turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, uluslararası fuarlarda boy göstermeye devam ediyor. Daha önce İstanbul’daki Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Uluslararası Cidde Seyahat ve Turizm Fuarı ve ITB Berlin 2019 Fuarı’nda stant açan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Tur ve Seyahat Acenteleri Fuarı’nda (MATTA) da Bursa’nın tanıtımını yaptı. Kuala Lumpur’daki Putra Dünya Ticaret Merkezi’nde yapılan fuarda, Türkiye’nin Kuala Lumpur Kültür ve Tanıtma Müşavirliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü Kuala Lumpur Ofisi, Türk Hava Yolları, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin yanı sıra 6 turizm şirketi stant açtı. Katılımcı her ülkenin kendi kültürel unsurlarını sergilediği fuarda ebru, ahşap oyma sanatı tanıtıldı.

Kültürel faaliyetlere büyük ilgi gösteren ziyaretçiler, turizm şirketlerinin stantlarında Türkiye’de gezilecek bölgeler ve seyahat ücretleri hakkında bilgi aldı. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği de açtığı stantta Bursa’nın 17 ilçesine dair tüm değerleri Asya pazarına hâkim seyahat acentelerine ve Türkiye sevdalısı turistlere tanıttı. Fuara Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’ni temsilen Ercüment Yılmaz ve Anıl Bayık katıldı. Ayrıca Bursa standında fuar süresince naht sanatçısı Ömer Cihat Bay, sergilediği sanatıyla dikkatleri üzerine çekti. Malezya Kuala Lumpur Kültür ve Tanıtma Müşaviri Begüm Soysal, Malezya’da Türkiye’ye artan bir ilgi gözlemlediklerini belirterek, "Özellikle bu yılın Göbeklitepe yılı ilân edilmesiyle birlikte mevcut pazarda rağbet gören Kapadokya, Bursa, İstanbul, Pamukkale gibi yerlerin yanı sıra Güneydoğu Anadolu ile alâkalı bilgi edinmek isteyen çok kişi oldu" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Sefa Kavakçı da düzenlendiği resepsiyonda Bursa ekibini misafir etti. Bursa heyeti, Büyükelçi Kavakçı’ya, Bursa’nın resmedildiği ipek bir tablo hediye etti.