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Bursalılara yağmur ve dolu ikazı

Bursa Valiliği vatandaşları sağanak yağmurlara karşı uyardı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:08
Bursalılara yağmur ve dolu ikazı

Bursa Valiliği vatandaşları sağanak yağmurlara karşı uyardı.


Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce kuvvetli yağışların görüleceği bir haftaya girildiği belirtilerek, Bayram haftası boyunca yer yer etkili olan sıcak ve yağışlı havanın, önümüzdeki hafta boyunca etki alanını genişletmesi ve bölgemiz genelinde (Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya) yer yer kuvvetli yağışlar meydana getirmesi, hafta boyunca Eskişehir, Bursa Bilecik ve Kütahya il ve ilçelerinde görülecek olan kuvvetli yağışların hayatı olumsuz yönde etkileyebileceği bildirildi. Açıklamada, gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi) tahmin edildiği, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve yerel dolu tahminleri için, kısa süreli tahminlerinin ve uyarılarınıntakip edilmesinin önem arz ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:08
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