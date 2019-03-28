Bursalılara fırtına uyarısı
Bursa Valiliği, vatandaşları fırtınaya karşı ikaz etti.28 Mart 2019 Perşembe 14:59
Bursa Valiliği, vatandaşları fırtınaya karşı ikaz etti.
Valilikten yapılan açıklamada, “Perşembe öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetlenecek rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-70 km/saat); Bursa ve Kütahya’nın batı kesimlerinde fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın 31.03.2019 sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
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