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Bursalılara 30 bin ücretsiz fidan

Bursa’da Orman Haftası münasebetiyle vatandaşlara ücretsiz 30 bin fidan dağıtıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:48
Bursalılara 30 bin ücretsiz fidan

Bursa’da Orman Haftası münasebetiyle vatandaşlara ücretsiz 30 bin fidan dağıtıldı.


Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Haftası dolayısıyla Orhan Camii yanında vatandaşlara ücretsiz olarak 30 bin fidan dağıttı. Çam, kızılçam, karaçam, ceviz, badem, mavi servi, badem ve dut türünde 30 bin adet fidan âdetâ kapışıldı. Yetkililer, önümüzdeki haftaya kadar hedeflerinin 100 bin fidan dağıtmak olduğunu söyledi.


Fidan alan vatandaşlara fidan dikim tekniklerini gösteren broşürler de verildi. Ayrıca vatandaşlara Orman Genel Müdürlüğü amblemli tişört hediye edildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:48
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