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Bursalılar oy kullanmaya başladı

Bursa’da yaşayan 2 milyon 176 bin 696 vatandaş Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

31 Mart 2019 Pazar 09:48
Bursalılar oy kullanmaya başladı

Bursa’da yaşayan 2 milyon 176 bin 696 vatandaş Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.


Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacak 2 milyon 176 bin 696 Bursalı sandık başına gitmeye başladı. Bursa’da 18 - 30 yaş arası oy kullanacak kişi sayısı 511 bin 810, ilk defa oy kullanacak kişi sayısı ise 33 bin 157 kişi olarak belirlendi.


Bursa’da alınan yoğun güvenlik tedbirleri altında sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemlerinde vatandaşlar, akşam saat 17.00’ye kadar oylarını kullanmaya devam edebilecek.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 09:48
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