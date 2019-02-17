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Bursalılar Başkan Aktaş’a hayır duası etti

Bursa’da Cuma günü 3 noktada kurulan tanzim satış noktalarından alışveriş yapan vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a hayır duası etti.

17 Şubat 2019 Pazar 18:19
Bursalılar Başkan Aktaş’a hayır duası etti

Bursa’da Cuma günü 3 noktada kurulan tanzim satış noktalarından alışveriş yapan vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a hayır duası etti.


Emek tanzim satış noktasını ziyaret eden Başkan Aktaş’a vatandaşlar büyük ilgi gösterip, destek sözü verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tanzim satış yerini ziyaret edip vatandaşlara elleriyle alacağı ürünler için yardımcı olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 15 Şubat Cuma günü Emek, Arabayatağı ve Mihraplı olmak üzere 3 noktada satışlarımız başladı. Allah nasip kısmet ederse tüm hazırlıklarımız yapıldı. 19 Şubat Salı sabahı sayımız 10’a çıkacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda tarım kredi kooperatiflerinden ürünler temin ediliyor. Vatandaşa kredi kartıyla satış imkanı sunuluyor. Amacımız çok uzun süre devam ettirmek değil, arzu ediyoruz ki fiyatlar normal seyrine dönsün. Gördüğümüz şöyle bir konu da var. Uygulamaya geçildikten sonra bazı marketlerin bazı kalem ürünlerle alakalı fiyatları geriye çektiğini gördük. Bu durum sevindirici, temennimiz, ümidimiz bütün ihtiyaç kalemleriyle alakalı duyarlılığı tüm satıcılarımızın göstermesidir. Biz insanımızın her zaman yanında olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:19
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