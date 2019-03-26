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Bursalı tekstilciler Polonya’dan umutlu döndü

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Polonya’da düzenlenen yurt dışı pazarlama faaliyetine katılan Bursa tekstilciler yeni iş birliği anlaşmalarıyla döndü.

26 Mart 2019 Salı 12:11
Bursalı tekstilciler Polonya’dan umutlu döndü

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Polonya’da düzenlenen yurt dışı pazarlama faaliyetine katılan Bursa tekstilciler yeni iş birliği anlaşmalarıyla döndü. 600’e yakın iş görüşmesi yapan Bursalı firmalar, çok sayıda sipariş aldı.


Ticaret Bakanlığı destekleriyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Tekstil UR-GE ve Giysilik Kumaş UR-GE projelerinin ortaklaşa düzenlediği Polonya yurt dışı pazarlama faaliyeti sona erdi. Polonya’nın tekstil başkenti olarak anılan Lodz şehrinde gerçekleştirilen faaliyete proje üyesi 39 Bursa firması katıldı. Heyetle birlikte Polonya’ya giden BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, firmaların Polonya tekstil sektöründeki potansiyeli gördüklerini ve olumlu sonuçlarla Bursa’ya döndüklerini ifade etti.


BTSO olarak ihracatın geliştirilmesi noktasında çok kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden İsmail Kuş, Polonya pazarının da tekstil sektörü açısından önemli fırsatlar barındırdığına dikkat çekti. UR-GE projeleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte firmaların beklentilerinin çok üstünde görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden İsmail Kuş, “Lodz şehrinde düzenlenen ikili iş görüşmeleri etkinliğine aralarında LPP gibi dev firmaların temsilcilerinin de yer aldığı 300’ün üzerinde Polonyalı iş insanı katıldı. Avrupa’da bu kadar ilgi gören bir faaliyet düzenlemek kolay bir iş değil. Ayrıca iki gün boyunca firmalarımız 600’e yakın iş görüşmesi yaptı. Görüşmelerin yüzde 40’tan fazlası olumlu sonuçlanma potansiyeline sahip.” dedi.


Firmaların birçoğunun yeni siparişlerle Bursa’ya döndüğünü kaydeden İsmail Kuş, Polonyalıların Bursa ile iş yapmak adına istekli olduğunu belirterek, “Polonya’ya yeni heyetler göndermeye devam edeceğiz. Karşılıklı ticaretimizin artırılması yönünde çalışmalarımız sürecek” ifadelerini kullandı.


Polonya Tekstil Kümesi Başkanı Marcin Jablonski, çok verimli iki gün geçirdiklerini söyledi. BTSO ile olan ekonomik işbirliklerinin her geçen gün daha fazla güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Jablonski, “Görüşmelere LPP, Monnari, Gatta, Tatuum ve Top Secret gibi Polonya tekstilinin önde gelen firmaları da katıldı. Önümüzdeki süreçte Türkiye ile olan iş birliğimizi daha da kuvvetlendireceğiz.” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:11
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