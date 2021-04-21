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Etkinlikler Bursalı öğrenciler iftar sofralarını lezzetlendiriyor
Etkinlikler

Bursalı öğrenciler iftar sofralarını lezzetlendiriyor

Bursa’da meslek lisesinde pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını lezzetlendiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 18:14:00 -
Bursalı öğrenciler iftar sofralarını lezzetlendiriyor

Bursa’da, Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, hem kendi okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere hem de okul çevresinde belirlenen ailelere iftarlık hazırlıyor. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanındaki gönüllü öğretmen ve öğrenciler, ramazanda 60-65 kişilik 3 çeşit yemek çıkarıyor. Yemek malzemelerinin masraflarını üstlenen öğretmenler, dağıtımı da kendi araçlarıyla yapıyor.

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