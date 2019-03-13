0553 313 94 23

Bursalı kadınlara Büyükşehirden önemli 2 proje

Bugüne kadar kadınlara sağladığı istihdam ve imkanlarla el üstünde tutan Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Alinur Aktaş, yeni projelerinde onları unutmadı.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:04
Bursalı kadınlara Büyükşehirden önemli 2 proje

Bugüne kadar kadınlara sağladığı istihdam ve imkanlarla el üstünde tutan Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Alinur Aktaş, yeni projelerinde onları unutmadı.


Göreve geldiği günden bugüne, kadın istihdamına ve değerlerine sahip çıkan Cumhur İttifakı Bursa Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, yeni projelerin arasında onlara da yer verdi. Çalışmayan ancak el işi ile ev ekonomisine katkı sunmak isteyen ev kadınları bundan sonra emekleri heba olmayacak. El emeği göznuru çalışmaları belediyeler tarafından alınarak satışa sunulacak. Çalışan ev kadınları veya evden çıktığında çocuğunu bırakacak yeri olmayanlar için mahallelere açılacak ücretsiz kreşler hizmet verecek.


Yıldırım ilçesi 152 Evler, Ortabağlar, Güllük, Mimarsinan, Beyazıt ve Eğitim mahallelerindeki kadınlar düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda kadınlara yapılacak olan projeler hakkında bilgi veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, "Yapmış olduğumuz bütün araştırmalarda ve saha çalışmalarında Bursa’nın ihtiyaçları olan projelerle sizlerin karşısına çıktık. 3 başlıkta projelerimizi geçtiğimiz günlerde tanıttık. birincisi kent için ulaşım ve trafik konusu, ikincisi kentleşme ve çevre, üçüncüsü ise turizm ve ekonomi olarak öne çıktı. Yıldırım metrosu tamamen yer altından, yer üstünde herhangi bir kazı ve inşaat olmaksızın 21 istasyonu olacak. Bunun maliyeti 3.5 miyarlık bir projedir. Bu proje, Gürsu’dan başlayacak, Karapınar, Değirmenönü, Yeşilayla, Mesken, Davutkadı, Hanlar Bölgesi, Altıparmak, Kültürpark, Dikkaldırım, yeni yapılan hastane, Acemler, Konak, Demirci ve Çalı’ya kadar gidecek. Bu güzergahta Yıldırımlı kardeşlerimiz çok rahat istedikleri yerlere ulaşacaklardır. Çünkü Acemlerde birleşen bu metro hattı, Emek ve şehir hastanesi ulaşacak" dedi.


Ulaşımda daha çok yeraltı metrosu ve akıllı kavşaklarla Bursa trafiğine nefes aldıracaklarını belirten Çavuşoğlu, "Buna benzer bir çok projemiz var. Ancak kadınları ilgilendiren 2 tane en önemli projeye dikkat çekmek istiyorum. Hanım kardeşlerimizin bundan sonra el emeği göz nuru yaptıkları çalışmalar, belediyelerimiz tarafından sahip çıkılacak. Hiç bir kimse oraya mı? Götürsem. Bu pazarda mı? satsam. Diye yer aramayacak. Müşteri de aramayacak. Belediyeler tarafından oluşturulacak ekipler tarafından alınarak belediyelerin bünyesinde pazarlanacak. Ev hanımlarımız hem ev ekonomisine katkıda bulunacak. Hem de yaptıkları ürünler değerini bulacak" dedi.


Bir diğer önemli projenin ise ücretsiz çocuk kreşlerinin olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bugün kadınlarımızın gerçekten işte çalışan veya bir faaliyet için evden ayrıldıklarında söz konusu kreşlere bırakabilecekler. Bu kreşlerde güven ortamında çocuklarımız bilgi ile yetiştirilecek. AK Parti bir hizmet partisidir. Biz milletimize efendilik taslayan değil, hizmet etmeye geldik. 17 yıldır gece gündüz çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:04
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu’ndan İSO’ya ziyaret: “Bizim adımıza çok değerli bir buluşma oldu”
    1. İmamoğlu’ndan İSO’ya ziyaret: “Bizim..
    2. Osmangazi’de okuma-yazma seferberliği
    3. Karamollaoğlu seçimi kaybetse de..
    4. Bilgievleri’nde 10. yıl coşkusu..
    5. Yılmaz: "Ülkemizin geleceği için..
    6. Etiyopya uçağının kara kutusu başka..
    7. Bahçeli'den Mansur Yavaş'a 'Adaylıktan..
    8. "Kumaştan Hayaller" BM toplantısında..
    9. AK Parti Sözcüsü Çelik: "İftira,..
    10. Okullararası satranç turnuvasına büyük..
    11. Arakan Kurtuluş Ordusu mülteci..
    12. GRAFİKLİ - Şampiyonlar Ligi'ne Ronaldo..
    13. 25 Aralık davasının kumpas davasının..
    14. Terörden kurtarılan kentler ‘Huzurlu..
    15. Gebze - Halkalı trenine ilk günden..
    16. "Nöbetçi noterlik uygulaması 6..
    17. Demirkol’a İnşaatçılar Derneği..
    18. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur..
    19. Munzur Vadisi'nde yaban keçileri..
    20. Ağabeyinin ölümüne neden olan şahıs..
    21. Parlak’tan proje çağrısı
    22. Atatürk Havalimanı'nda taşınma..
    23. En güzel çocuk isimleri | Çocuğa..
    24. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    25. Hava araçlarının enerjisi ASPİLSAN’dan
    26. Emniyet Müdürü Alper 2018 yılını..
    27. Ünlü Manken Didem Soydan’a takipsizlik
    28. Maya Kadın Yaşam Merkezinde yeni dönem..
    29. Döviz kurları
    30. Giresun’da Eskort Operasyonu
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!