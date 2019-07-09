0553 313 94 23

Bursalı hacı adayları dualarla uğurlandı

Bursa’da 172 kişiden oluşan ikinci hac kafilesi dualarla mukaddes topraklara uğurlandı.

09 Temmuz 2019 Salı 19:29
Bursalı hacı adayları dualarla uğurlandı

Bursa’da 172 kişiden oluşan ikinci hac kafilesi dualarla mukaddes topraklara uğurlandı.


Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki uğurlama törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Hacı adayları ile yakınları göz yaşları içinde halalleşti. Yıllar sonra kuradan isimleri çıkan hacı adayları uğurlamada duygu dolu anlar yaşadı.


İkinci hac kafilesini uğurlama törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Müftü İzani Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı. İzani Turan, "Çıkmış olduğunuz yolculuk başından sonuna kadar ibadet, ubudiyyet olan bir yolculuktur. Yolunuz açık olsun, sizlere dua ediyoruz" dedi.


Bursa’dan otobüslerle yola çıkan hacı adayları Yenişehir Havaalanı’ndan uçak ile ilk önce Medine-i Münevvere’ye gidecek. Hacı adayları daha sonra Mekke-i Mükerreme’ye hareket edecek. Bursalı hacılar, hac farizasını yerine getirdikten sonra kurban bayramının ardından memleketlerine dönecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 19:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dalgıcı gören balık kedi gibi kendini sevdirdi
    1. Dalgıcı gören balık kedi gibi kendini..
    2. MGSÜ Rektörü Parlak’tan Milli Eğitim..
    3. Şişli’de izolasyon yapılan çatı alev..
    4. Rusya'dan Afganistan İçi Diyalog..
    5. Kick boks müsabakalarından altın ve..
    6. KKTC'den Türkiye'yi tehdit eden AB'ye..
    7. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını..
    8. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi..
    9. Hakkari'deki terör saldırısı
    10. Tişörtünü almaya giden işçinin üzerine..
    11. Tenis: Wimbledon
    12. Bursalı hacı adayları dualarla..
    13. ABD'den ilk kez Hizbullah..
    14. Altay Bayındır’ın sakatlığı sürüyor
    15. Kadın milli boksörlerin Kastamonu..
    16. Bavullardaki lekeler nasıl çıkar?
    17. ’Patpat’ hırsızları tutuklandı
    18. Mecidiyeköy'de korkutan yangın!..
    19. Gölete sazan yavrusu bırakıldı
    20. Adıyaman'da aranan 2 hükümlü yakalandı
    21. Başkan Köse, Köyiçi Mahallesi..
    22. Jandarma darbe davasında istenen..
    23. Trump, Twitter kullanıcılarını..
    24. Güreş Ağası, Kaymakam Çorumluoğlu’nu..
    25. Mahalle Huzur Toplantıları devam ediyor
    26. Yunanistan Dışişleri Bakanından "milli..
    27. Konyaspor'un Bolu kampı başladı
    28. Kamyonet ile hafif ticari araç..
    29. AGİT Gayriresmi Bakanlar Toplantısı
    30. Paris ‘iklim acil durumu’ için düğmeye..
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler