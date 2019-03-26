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Bursalı dağcılar Çanakkale kahramanlarından Müstecip Onbaşı’yı unutmadı

Bursalı dağcılar, kısa adı YENDAK olan Yenişehir Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği’nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen yürüyüşte bir araya geldi.

26 Mart 2019 Salı 12:57
Bursalı dağcılar Çanakkale kahramanlarından Müstecip Onbaşı’yı unutmadı

Bursalı dağcılar, kısa adı YENDAK olan Yenişehir Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği’nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen yürüyüşte bir araya geldi. Orhaniye Mahallesi’nde kamp atan dağcılar, Çanakkale zaferinin 104. yıl dönümünde bu vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitler için mevlit okuttu vezaferin önemli kahramanlarından Müstecip Onbaşı’yı andı.


Hafta sonu köye kamp atan dağcılar, akşam da köy camiinde okunan mevlid-i şerifi dinledi. Programın sonunda Çanakkale menüsü bulgur ve üzüm hoşafı ikram edildi. Sıfırın altında 5 dereceyi bulan sıcaklıkta geceyi kampta ateşinin başında geçiren dağcılar, sabah kahvaltısını Müstecip Onbaşı İlkoğretim Okulu’nda yaparken, kahvaltıya Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve cumhur ittifakı Yenişehir Belediye Başkan adayı Davut Aydın da katıldı.


Anda Arama Kurtama, Nokta Dağcılık Kulübü tarafından düzenlenen yürüyüşle Müstecip Onbaşı’nın mezarına giden dağcılar, burada İstiklal Marşını okudu. Yenişehir Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği Başkan Yardımcısı Mesut Biçer, Müstecip Onbaşı hakkında bilgiler verdi. Biçer yaptığı konuşmada, “Müstecip Onbaşı, Çanakkale savaşlarının seyrini değiştiren önemli bir savaş gazimizdir. 30 Ekim 1915 günü Nara Burnu’nda Turquoise adlı Fransız denizaltısını periskobundan vurarak teslim olmak zorunda bıraktı. Yaptığı kahramanlık ile zafere çok önemli bir katkı yapmıştır. Çanakkale Savaşı Bursa’da anılacaksa bu yer muhakkak ki Müstecip Onbaşı’nın huzurudur ” dedi.


Programın sonunda Yenişehir’e gelen dağcılar 16 kilometrelik bir yürüyüşün ardından faaliyetlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:57
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