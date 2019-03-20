Bursalı çocuklara başkan amcalarından müjde

Bursa’da bir ilk kez inşa edilecek 200 dönümlük ’Çocuk Aktivite Köyü’ ile çocuklar, hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Bursa’nın tam merkezine kazandırılması planlanan 200 dönümlük Çocuk Aktivite Köyü, 7’den 70’e herkesin uğrak mekanı olacak. Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın seçimlerin hemen ardından kazmayı vuracağı parkta çocuklar eğlenirken öğrenecek. Su parkından kum havuzuna, tünellerden tırmanma parkuruna kadar bir çok eğlence bölümlerinin bulunduğu parkta ayrıca, itfaiye, hastane, polis ve okul gibi eğitici alanlar da yer alacak. Çocuklar ve gençler eğlenirken, aileleri ise yükselen ağaçların arasında keyifli vakit geçirebilecek.

Projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı. Cumhur İttifakı’na desteklerinin sonuna kadar olduğunu belirten vatandaşlar, "İnançlı insanların diğer tarafa oy vermemesi lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkalım. Çok yoruldu, çöktü. Ama Allah için, vatan için, millet için çöksün. Canımız feda. 1 değil 100 bin tane canım olsa yine feda ederim" diye konuştu.

Vatandaşların gösterdiği teveccühe duyduğu mutluluğu dile getiren Çavuşoğlu, yapılacak olan proje hakkında onlara bilgi verdi. Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Bediye Başkanı Alinur Aktaş’ın açıkladığı ’Çocuk Aktivite Köyü’ projesinin bölgeye çok büyük değer katacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Burası Bursa için çok önemli bir yer. Burası adeta ortası ve buluşma noktasıdır. Gökdere’yi daha önce ıslah etmiştik. Etrafını parklarla ve spor alanlarıyla düzenlemiştik. Belli bir noktaya kavuşturduk. Şimdi ise buraya 200 dönümlük bir Çocuk Aktivite Köyü inşa edeceğiz. Bu boş alanda daha önce yapacağımız çalışmada, tahsisle ilgili bir takım sorunlar yaşanmıştı. Bunları da şimdi çözüme kavuştu. Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş ve Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz’ın birlikte gerçekleştireceği projeyle burayı cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz" dedi.

Şu anda burada zaman geçiren vatandaşların Çocuk Aktivite Köyü’yle birlikte daha iyi koşullarda zaman geçireceklerini belirten Çavuşoğlu, "200 dönümlük bir alana, Bursa’da olmayan Çocuk Aktivite Köyü’nü kazandıracağız. Etrafı yeşillerle bezenmiş ve ortasından Gökdere’nin aktığı içerisinde modern ve geleneksel oyunların bulunduğu bir cazibe merkezi olacak. Dede torunu ile sabahtan akşama kadar çok güzel vakit geçirecek. Bu parkımıza sadece etraf mahallelerimizden değil, Bursa’nın bir çok yerinde aileler çocuklarıyla gelecek. Çocuklar hem eğlenecek, hem de öğrenecektir. Bursa’ya kazandırılacak olan proje için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyoruz. Vatandaşlardan aldığımız desteğimizi yapacağımız projelerle taçlandıracağız" şeklinde konuştu.