Bursalı Begüm 4 kişiye umut oldu

İstanbul’da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri otobüs durağına daldı. Kazada 8 kişi yaralanırken, Bursa’dan üniversite okumak için İstanbul’a giden Begüm Kartal, hayatını kaybetti. Genç kızın organları 4 hastaya umut oldu.

Kaza geçen hafta D-100 karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri otobüs durağına daldı. Kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Bursa’dan üniversite eğitimi için İstanbul’a giden Begüm Kartal, kaza sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Begüm’ün ölümü arkadaşlarını ve ailesini yasa boğdu. Kazadan bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Begüm’ün organları ise ailesinin de onayı alınarak, 4 ayrı şehirdeki hastalara ulaştırılarak nakledildi. Begüm gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.