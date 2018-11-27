Bursa'dan çok acı haber! Genç kız şofbenden sızan gazdan zehirlendi

Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Şehreküstü Mahallesinde meydana gelen olayda, Alara Kocabaş (20) isimli üniversite öğrencisi akşam saatlerinde duş almak için banyoya girdi.

Uzun bir süre duştan çıkmayan genç kızın ailesi şüphelenip banyo kapısını kırarak açtı. Kızlarının yerde yattığını gören Kocabaş çifti sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şofbenden sızan gaz sonucunda zehirlenen ve yerde hareketsiz yatan üniversite öğrencisine yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kızı Muradiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikesi olduğu belirlenen Kocabaş, yaklaşık 4 saatin sonunda hayatını kaybetti. Haberi alan ailesi ve yakınları hastanenin önünde toplandı.

Ayrıca üniversite öğrencisi genç kızın sosyoloji bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.