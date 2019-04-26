Bursa'dan Çanakkale şehitlerine vefa

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığınca, ilden Çanakkale Savaşlarına katılan askerler anısına "Bursa Seyyar Jandarma Taburu Temsili Çanakkale Uğurlama Merasimi" düzenlendi.

Tophane Saat Kulesi önündeki tören, mehter gösterisiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Bursa Seyyar Jandarma Taburu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin Türk tarihindeki en büyük zaferlerden biri olduğunu, savaşlara katılan her ülkenin de derinden etkilendiğini söyledi. Çanakkale'de düşmana geçit verilmediğini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Yakın tarihimizde yazılan bu destan, ecdadımızın aziz hatırasını hatırlatacak, milli birlik ve beraberliğimizi daima canlı tutacak izler bırakmıştır. Birçok cephede Çanakkale'yi geçilmez yapan kahramanlarımız, Türk askerinin gücünü, koşullar ne kadar ağır olursa olsun tüm zorlukların üstesinden gelebilecek güç ve inanca sahip olduğunu dünyaya haykırmıştır. Muharebelerde Bursa'dan 5 bin asker şehit olmuştur. Boğazı geçemeyen İtilaf Devletleri karaya çıkarma yapıp harekat başlattıklarında savunma ve hatlarımızı güçlendiren takviye birliklerden biri de Bursa Seyyar Jandarma Taburu'ydu."

Bursa Seyyar Jandarma Taburu'nun savaşın kaderini değiştiren stratejik savunmaların en başında yer aldığını aktaran Çelik, ağır kayıplar vermesine karşın taburun tarihe altın harflerle yazıldığını dile getirdi.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Hüsnü Zafer Kömürcü ise Bursa'nın Çanakkale Savaşlarında en çok şehit veren il olduğuna işaret ederek cepheye de en büyük katkılardan birini sağladığını dile getirdi.

Bursa Seyyar Jandarma Taburu'ndan birçok askerin şehit olduğunu anlatan Kömürcü, "Çatışmalar sırasında 979 olan taburun mevcudu, 200'e kadar düşmüşse de yüce Türk milletine olan görevlerini yerine getirmişlerdir. Onları rahmetle anıyoruz." dedi.

- Dualarla uğurlandılar



Konuşmaların ardından "Uğurlama Duası" okundu. Daha sonra gerçekleştirilen temsili uğurlama töreninde de Bursa Seyyar Jandarma Taburu, "Çanakkale geçilmez vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar", "Vatan sana canım feda" nidalarıyla Tophane Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne kadar yürüdü.

Programı izleyen vatandaşlar, duygusal anlar yaşarken şehri ziyaret eden turistler de korteje yoğun ilgi gösterdi. Jandarma Özel Harekat askerleri ve gaziler de kortejle yürüdü.

Törene katılanlara Bursa Seyyar Jandarma Taburu'nun şehitliğinden alınan ve paketlenen toprak ile Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bursalı şehitlerin isimlerinin yer aldığı kitapçıklar hediye edildi.

Temsili merasimde askerlerin giydiği kıyafetlerin, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dönemin koşulları ve özgün üniformaları incelenerek özel olarak hazırlandığı belirtildi.