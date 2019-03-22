Bursa’daki vahşet

Bursa’nın İnegöl ilçesinde savcılık, hamile kadının vurulup karnındaki bebeğinin öldüğü olayı araştırıyor. Olayla ilgili gözaltına alınan Hüseyin B.’nin yargılaması devam ederken, mahkeme heyeti olay yerinde keşif yaptı.

İddiaya göre, geçtiğimiz yıl SüleymaniyeMahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak’ta bulunan ikametine alkollü gelen Hüseyin B., birlikte yaşadığı Merve P. ile tartışmaya başladı. Yaşanan boğuşma sırasında kadının elinde olduğu iddia edilen tabanca ateş aldı ve Merve P. yüzüne isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralandı. 5 aylık hamile kadının karnındaki bebeği de olaydan sonra hayatını kaybetti. Uzun süren yoğun bakın tedavisinin ardından yüzde 54 engelli olarak taburcu edilen Merve P. eski sağlığına kavuşamadı. Olaydan sonra tutuklanıp yargılanması devam eden Hüseyin B.’ye dün mahkeme heyeti ve yoğun güvenlik eşliğinde olay yerinde yer gösterme yaptırıldı. Sanık yaşanan olayları mahkeme heyetine anlattı. Olayda yaralanan ve bebeğini kaybeden Merve P. de yer göstermede hazır bulundu. Yapılan keşfin ardından tutuklu sanık Bursa’ya cezaevine götürüldü.

İkinci kez hakim karşısına çıktı

Olaydan sonra tutuklanan Hüseyin B.’nin yargılamasına ise İnegöl ağır ceza mahkemesinde devam edildi. Tutuklu sanık ilk duruşmada yaptığı savunmasını tekrarladı. Hüseyin B. olay günü sehpanın üzerine duran silahı Merve P.’nin elinden almaya çalıştığını belirterek, “Ben elinden almaya çalıştığım sırada silah patladı. Tamamen kazayla oldu onu kesinlikle bilerek vurmadım” dedi.

Mahkemeye gelen mağdur Merve P. ise yine savunmasında, “Ben ne olay öncesi ne de sonrası hiç bir şey hatırlamıyorum. Ama beni vurduysa Hüseyin B.’den başkası vurmamıştır. Yüzde 54 engelli durumdayım çocuğumu kaybettim, şahıstan davacıyım” diye konuştu.