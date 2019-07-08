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Bursa'daki trafo arızası giderildi

TEİAŞ'a ait trafo merkezindeki arızanın giderilmesinin ardından kent geneline elektrik verilmeye başlandı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:56
Bursa'daki trafo arızası giderildi

BURSA (AA) - Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezindeki arızanın giderilmesinin ardından kent geneline elektrik verilmeye başlandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde yaşanan trafo arızası nedeniyle kent genelinde elektrik iletimiyle ilgili sorun yaşandığını anımsattı.

Ekiplerin hızla çalışma yürüttüğünü ifade eden Canbolat, "Trafodaki sorun giderildi, kent genelinde elektrik verilmeye başlandı." dedi.

Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle il geneline elektrik verilememişti.

Kesinti nedeniyle Bursaray seferlerinde aksamalar meydana gelmişti.


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:56
  1. elektrik kesintisi

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