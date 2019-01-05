0553 313 94 23

Bursa'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan zanlılar, DEAŞ'ın Suriye'de eşleri ölen kadınları kontrol altında tutmak için "Dullar Vakfı" kurduğunu itiraf etti

05 Ocak 2019 Cumartesi 16:49
Bursa'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalandıktan sonra tutuklanan zanlılar, DEAŞ'ın Suriye'de eşleri ölen kadınları kontrol altında tutmak için "Dullar Vakfı" kurduğunu itiraf etti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Fransa vatandaşı H.D.Z. ve çifte uyruklu Fas ve Fransa vatandaşı M.B'nin ifadelerinde DEAŞ'ın Suriye'de eşleri ölen kadınları kontrol altında tutmak için "Dullar Vakfı"nı kurduğunu öne sürdü.

Kırmızı bültenle aranan H.D.Z. ifadesinde, eşiyle beraber "hayır yapmak" amacıyla Suriye'ye gittiklerini söyledi.

Birkaç gün kalmak için İtalya üzerinden Suriye'ye giriş yaptıklarını belirten H.D.Z, "Biz Suriye'ye girince olaylar patladı. Bir grup silahlı gerilla bizi 'burada kurallar' farklı diyerek eşimle ayırdılar. Çocuklarımla beraber bizi bir yere götürdüler, paramız hariç her şeyimizi aldılar. Gruplar halinde ayırdılar bizi." ifadelerini kullandı.

Eşinin 2016 yılında Esed'in askerleri tarafından öldürüldüğünü duyduğunu anlatan H.D.Z, "DEAŞ'ın kurallarına göre 3 çocuğu olan kadınlar bir eve yerleştirilirdi. Beni de Rakka'da bir eve yerleştirdiler. Param olduğu için 6 ay rahat yaşadım. 'Dullar Vakfı' diye bir yerde kalmaya başladım. 'Esed'in askerleri geliyor' diye bizi Meyadin diye bir bölgeye taşıdılar. 6 ay sonra oranın da bombalanması nedeniyle Granic bölgesine geldik. Ben o aylarda Suriye'yi terk etmeyi düşünmeye başladım. Birkaç kaçakçıyla anlaşıp para verdim. Beni kandırdılar. Türkiye'ye geçemedim. Oradan sadece Türkiye'ye geçiş vardı. O vakıf bizi Ejin bölgesine getirdi. Orada internet vardı. Suriye'de bulunan eşimin kardeşinin eşiyle görüştüm. Güvenilir bir kaçakçı bulmasını istedim. O da bana buldu. Bu kaçakçı 6 bin 400 lira para istedi." şeklinde ifade verdi.

Mavi bültenle aranan M.B. de DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren "Dullar Vakfı"na kendisinin de üye olduğunu aktararak, "Bana yardımcı olan kimse yoktu. DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren Suriyelilerin oluşturduğu 'Dullar Vakfı' diye vakıf olduğunu duydum. Bunlar yardımdan çok kadınları kontrol altına tutmak için oluşturulan bir grup." dedi.

- Olay

Emniyet güçleri, geçen hafta bazı kişilerin Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyetlerde bulunduktan sonra Bursa'daki bazı adreslere yerleştiği bilgisine ulaşınca il merkezi, Gemlik, Gürsu, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi ilçelerindeki 12 adrese Özel Harekat desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, aralarında Suriye ve Cezayir uyruklu Fransız vatandaşlarının da bulunduğu 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'i tutuklanmış, biri ev hapsi almış diğer 6 şüpheli ise sınır dışı edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 16:49
  1. Bursa
  2. deaş
  3. Dullar vakfı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    1. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    2. Erdoğan, Nihat Zeybekci'ye ilk..
    3. Oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma..
    4. Saadet Partisi adaylarını açıkladı
    5. Türkiye'den son 4 ayda 60 bin kişi..
    6. Deveye işkence eden cani, güreşlerden..
    7. Çocuklar sevgiyle boy atar
    8. VGM Bursu sonuçları açıklandı mı?
    9. Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
    10. "Seni polise vereceğim" deyince öldürmüş
    11. AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı
    12. Ordu'da afet bölgesinde inceleme
    13. Bursaspor'un Antalya kampı sürüyor
    14. Çevredekilerin korna çalmasıyla fark..
    15. Ozan Tufan, Alanyaspor'a imza attı
    16. Bodrum Deve Güreşi Festivali
    17. İran'dan roket açıklaması! 'Testleri..
    18. Evde limon ağacı hem sağlık, hem..
    19. AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı
    20. Kayseri'de yaşanan vahşetin ardından o..
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi