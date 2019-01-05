Bursa'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalandıktan sonra tutuklanan zanlılar, DEAŞ'ın Suriye'de eşleri ölen kadınları kontrol altında tutmak için "Dullar Vakfı" kurduğunu itiraf etti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Fransa vatandaşı H.D.Z. ve çifte uyruklu Fas ve Fransa vatandaşı M.B'nin ifadelerinde DEAŞ'ın Suriye'de eşleri ölen kadınları kontrol altında tutmak için "Dullar Vakfı"nı kurduğunu öne sürdü.

Kırmızı bültenle aranan H.D.Z. ifadesinde, eşiyle beraber "hayır yapmak" amacıyla Suriye'ye gittiklerini söyledi.

Birkaç gün kalmak için İtalya üzerinden Suriye'ye giriş yaptıklarını belirten H.D.Z, "Biz Suriye'ye girince olaylar patladı. Bir grup silahlı gerilla bizi 'burada kurallar' farklı diyerek eşimle ayırdılar. Çocuklarımla beraber bizi bir yere götürdüler, paramız hariç her şeyimizi aldılar. Gruplar halinde ayırdılar bizi." ifadelerini kullandı.

Eşinin 2016 yılında Esed'in askerleri tarafından öldürüldüğünü duyduğunu anlatan H.D.Z, "DEAŞ'ın kurallarına göre 3 çocuğu olan kadınlar bir eve yerleştirilirdi. Beni de Rakka'da bir eve yerleştirdiler. Param olduğu için 6 ay rahat yaşadım. 'Dullar Vakfı' diye bir yerde kalmaya başladım. 'Esed'in askerleri geliyor' diye bizi Meyadin diye bir bölgeye taşıdılar. 6 ay sonra oranın da bombalanması nedeniyle Granic bölgesine geldik. Ben o aylarda Suriye'yi terk etmeyi düşünmeye başladım. Birkaç kaçakçıyla anlaşıp para verdim. Beni kandırdılar. Türkiye'ye geçemedim. Oradan sadece Türkiye'ye geçiş vardı. O vakıf bizi Ejin bölgesine getirdi. Orada internet vardı. Suriye'de bulunan eşimin kardeşinin eşiyle görüştüm. Güvenilir bir kaçakçı bulmasını istedim. O da bana buldu. Bu kaçakçı 6 bin 400 lira para istedi." şeklinde ifade verdi.

Mavi bültenle aranan M.B. de DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren "Dullar Vakfı"na kendisinin de üye olduğunu aktararak, "Bana yardımcı olan kimse yoktu. DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren Suriyelilerin oluşturduğu 'Dullar Vakfı' diye vakıf olduğunu duydum. Bunlar yardımdan çok kadınları kontrol altına tutmak için oluşturulan bir grup." dedi.

- Olay



Emniyet güçleri, geçen hafta bazı kişilerin Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyetlerde bulunduktan sonra Bursa'daki bazı adreslere yerleştiği bilgisine ulaşınca il merkezi, Gemlik, Gürsu, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi ilçelerindeki 12 adrese Özel Harekat desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlemişti.



Operasyonda, aralarında Suriye ve Cezayir uyruklu Fransız vatandaşlarının da bulunduğu 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'i tutuklanmış, biri ev hapsi almış diğer 6 şüpheli ise sınır dışı edilmişti.