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Bursa'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu

Aralarında Fransa tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan 3 kadının da bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi

04 Ocak 2019 Cuma 14:40
Bursa'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Fransa tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan 3 kadının da bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 12 kişiden kırmızı ve mavi bültenle aranan Suriye ve Cezayir uyruklu Fransız vatandaşı 3'ü kadın 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi. Diğer bir şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

- Olay

Emniyet güçleri, geçen hafta bazı kişilerin Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyetlerde bulunduktan sonra Bursa'daki bazı adreslere yerleştiği bilgisine ulaşınca il merkezi, Gemlik, Gürsu, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi ilçelerindeki 12 adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğünün desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, aralarında Suriye ve Cezayir uyruklu Fransız vatandaşlarının da bulunduğu 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden Suriye'de DEAŞ'lı sözde bir komutanın korumalığını yaptığı ileri sürülen bir kişi tutuklanmış, 6'sı sınır dışı edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:40
  1. adliye
  2. deaş
  3. gözaltı

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