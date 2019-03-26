Bursa'daki terör operasyonu Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı adliyeye getirildi

BURSA (AA) - Bursa'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubelerine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edilerek yakalanan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra adliyeye getirildi. - Olay Polis ekipleri, terör örgütü PKK'nın güncel hedefleri doğrultusunda kitleleri eylemlere yönlendirme arayışı içinde oldukları ve ilerleyen günlerde eylemselliklerini artırabilecekleri, açlık grevlerini tırmandırma, pankart asma ve illegal sokak eylemleri yapmayı planladıkları tespit edilen zanlılara yönelik 19 Mart'ta operasyon düzenlenmişti. Bursa'nın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki 14 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 3'ü üniversite öğrencisi 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyal ve örgütsel içerikli yayınlar ele geçirilmişti.

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