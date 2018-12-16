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Bursa'daki tarihi Tarihi Şifa Hamamı'nda soba faciası! 1 ölü

Bursa'nınmerkez Kestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamı'nda yakılan kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen 4 kişiden 1'i, yaşamını yitirdi.

16 Aralık 2018 Pazar 13:55
Bursa'daki tarihi Tarihi Şifa Hamamı'nda soba faciası! 1 ölü

Bursa’da Kestel Tarihi Şifa Hamamı'nda, içeriyi ısıtmak için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişiden, Habip Doğan kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, merkez Kestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamı'nda bu sabah meydana geldi. Hamama gelen Dr. Osman Onay, Habip Doğan, Harun Atalay ve Ahmet Faruk Doğan, hamamın içini ısıtmakta kullanılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiyi Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Habip Doğan, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Harun Atalay, Ahmet Faruk Doğan ve Dr. Osman Onay'ın tedavilerinin sürdüğü, Dr. Onayın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:55
  1. Kestel Tarihi Şifa Hamamı
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  5. Habip Doğan

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