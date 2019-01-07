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Bursa'daki suç örgütüne yönelik operasyon

Tefecilik, silahla yaralama, zorla senet imzalatma, tehdit ve yağma gibi suçları işledikleri öne sürülen 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:27
Bursa'daki suç örgütüne yönelik operasyon

BURSA (AA) - Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyonda örgütün elebaşı olduğu öne sürülen avukatın da aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince avukat H.K'nin elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Avukat H.K. ile K.G.K, V.G, A.H, M.Ç, S.D, İ.K, M.D. ve S.D. adliyeye sevk edildi.

- Olay

Geçen hafta şikayetler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından avukat H.K'nin elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemiş, 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Gemlik'te 5, Mudanya'da bir ve kent merkezindeki 7 adreste yapılan aramalarda 2 operasyonel balistik çelik yelek, 2 av tüfeği, 2'si ruhsatsız 5 tabanca ile 960 tabanca mermisi ele geçirilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:27
  1. Bursa
  2. suç örgütü operasyonu

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