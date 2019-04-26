Bursa’daki patlama anı kamerada Bursa’da dinamit uzmanlığı üzerine çalışan fabrikada meydana gelen patlama anı kameralara yansıdı.

Bursa’da dinamit uzmanlığı üzerine çalışan fabrikada meydana gelen patlama anı kameralara yansıdı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3’e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Otosansit Sanayi Sitesi’nde dinamit üretimi yapan bir iş yerinde patlama oldu. İnfilak anı kameralara saniye saniye yansıdı. Üretim yapıldığı esnada dinamitlerin birden infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan iş yeri sahibi İsmail Kasap ve işçilerden Ferhat Göral kurtarılamadı. İlerleyen saatlerde işçilerden Şura Şensoy da hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı üçe yükseldi. Serdar Sağdıç ve Bilal Özden’in ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan patlamayla birlikte insanların etrafa kaçıştığı görüldü. Müdahale etmek isteyenleri ise çevredekiler dikkatli olmaları konusunda ikaz etti.

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