0553 313 94 23

Bursa'daki orman yangını

Bursa Valisi Yakup Canbolat:- "Yangın 9 alana intikal etti ama bunların 7 tanesinde mücadele sonuç verdi ve yangın söndü. 2 alanda yangın devam ediyor. Bu alanların kontrol altına alınmasıyla ilgili de bütün ekiplerimiz seferber olmuş vaziyette"- "Olayı her yönüyle araştırıyoruz. Şüphelerimiz var ama şu an konuşmak için erken. İl Jandarma Komutanlığı tüm ekipleriyle bölgede. Arkadaşlarımız her türlü ihtimali değerlendiriyor"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:39
Bursa'daki orman yangını

BURSA (AA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli ilçesindeki orman yangınına ilişkin, "Yangın 9 alana intikal etti ama bunların 7 tanesinde mücadele sonuç verdi ve yangın söndü. 2 alanda yangın devam ediyor. Bu alanların kontrol altına alınmasıyla ilgili de bütün ekiplerimiz seferber olmuş vaziyette." dedi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 09.00 civarında Orhaneli ilçesinde 5 farklı noktada orman yangını olduğu ihbarlarının gelmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin alana intikal ettiğini söyledi.

AFAD ve belediye imkanlarını da seferber ettiklerini dile getiren Canbolat, şöyle devam etti:

"Karayolları ve Devlet Su İşleri ile özel sektör imkanlarını da bölgeye sevk ettik. Etkin şekilde bölgede yangına müdahale ediliyor. 7 helikopterle bölgede sabahtan beri etkin şekilde yangınla mücadele ediyoruz. Yangın 9 alana intikal etti ama bunların 7 tanesinde mücadele sonuç verdi ve yangın söndü. 2 alanda yangın devam ediyor. Bu alanların kontrol altına alınmasıyla ilgili de bütün ekiplerimiz seferber olmuş vaziyette. İnşallah akşama kadar yangını kontrol altına almayı planlıyoruz."

- "Şüphelerimiz var ama şu an konuşmak için erken"

Vali Canbolat, çevre illerden de takviye ekiplerin geldiğine dikkati çekerek, "Yangın, 3 kilometrelik bir alan dahilinde yürüyor. Mesafeli yangınlar var. Şu ana kadar tespitlerimize göre can kaybı yok ama ormanımız zarar gördü. Ne kadar alan zarar gördü, bunu daha sonra paylaşacağız." dedi.

Canbolat, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirterek, "Olayı her yönüyle araştırıyoruz. Şüphelerimiz var ama şu an bu konuda konuşmak için erken. İl Jandarma Komutanlığı tüm ekipleriyle bölgede. Arkadaşlarımız her türlü ihtimali değerlendiriyor. İnşallah bu akşam bir sonuç almış oluruz. Bu felaketten, bu afetten kurtulmuş oluruz." diye konuştu.

Aralıksız devam eden söndürme çalışmalarında arama kurtarma ekipleri de hazır bulunuyor. Köylüler de çalışmalara destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:39
  1. Bursa
  2. Orhaneli
  3. orman yangını

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM Teksas'taki "terör saldırısını" kınadı
    1. BM Teksas'taki "terör saldırısını"..
    2. Doç. Dr. İlker Yardımcı’nın eseri..
    3. Kerkük'te uyuşturucu operasyonu
    4. Katil İsrail, Filistin köyü Arakib'i..
    5. Düzensiz göçmenler kendi imkanlarıyla..
    6. Çorum’da “bal hasadı” başladı
    7. İzmir’in Konak ilçesinde, henüz..
    8. Rize’de haber alınamayan vatandaş ölü..
    9. Esed'in kuzeninden çok sert tepki!
    10. Trump onların idamını istedi
    11. Askeri havalimanın yanında tutuşan..
    12. Prototip uçan otomobil deneme uçuşu..
    13. Beşiktaş'ta divan kurulu üyeleri..
    14. İsveç'te dilenmek bile parayla!
    15. Hindistan, Cammu Keşmir'in özel..
    16. Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme
    17. 22 aylık bebek lüks restoranda..
    18. Bursa’daki yangına Eskişehir’den..
    19. Milli judoculardan Vali Deniz’e ziyaret
    20. Ankara'da Özge'yi tartıştığı ağabeyi..
    21. Bursa'daki orman yangını
    22. Radja Nainggolan'ın yeni takımı
    23. Devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
    24. Pekcan: ABD Ticaret Bakanı eylülde..
    25. GÜNCELLEME 2 - Libya'da Hafter..
    26. Tatilciler Gelibolu plajına akın etti
    27. Şiddetli rüzgar ağaçları devirip geçti
    28. Çin'de protestoculara sopalı saldırı
    29. Jan Vesely, Dünya Kupası'nda yer..
    30. Ayhan Akman istifa kararı aldı!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın partisine katılıyor
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın partisine katılıyor
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı