Bursa'daki orman yangını

BURSA (AA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli ilçesindeki orman yangınına ilişkin, "Yangın 9 alana intikal etti ama bunların 7 tanesinde mücadele sonuç verdi ve yangın söndü. 2 alanda yangın devam ediyor. Bu alanların kontrol altına alınmasıyla ilgili de bütün ekiplerimiz seferber olmuş vaziyette." dedi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 09.00 civarında Orhaneli ilçesinde 5 farklı noktada orman yangını olduğu ihbarlarının gelmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin alana intikal ettiğini söyledi.

AFAD ve belediye imkanlarını da seferber ettiklerini dile getiren Canbolat, şöyle devam etti:

"Karayolları ve Devlet Su İşleri ile özel sektör imkanlarını da bölgeye sevk ettik. Etkin şekilde bölgede yangına müdahale ediliyor. 7 helikopterle bölgede sabahtan beri etkin şekilde yangınla mücadele ediyoruz. Yangın 9 alana intikal etti ama bunların 7 tanesinde mücadele sonuç verdi ve yangın söndü. 2 alanda yangın devam ediyor. Bu alanların kontrol altına alınmasıyla ilgili de bütün ekiplerimiz seferber olmuş vaziyette. İnşallah akşama kadar yangını kontrol altına almayı planlıyoruz."

- "Şüphelerimiz var ama şu an konuşmak için erken"

Vali Canbolat, çevre illerden de takviye ekiplerin geldiğine dikkati çekerek, "Yangın, 3 kilometrelik bir alan dahilinde yürüyor. Mesafeli yangınlar var. Şu ana kadar tespitlerimize göre can kaybı yok ama ormanımız zarar gördü. Ne kadar alan zarar gördü, bunu daha sonra paylaşacağız." dedi.

Canbolat, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirterek, "Olayı her yönüyle araştırıyoruz. Şüphelerimiz var ama şu an bu konuda konuşmak için erken. İl Jandarma Komutanlığı tüm ekipleriyle bölgede. Arkadaşlarımız her türlü ihtimali değerlendiriyor. İnşallah bu akşam bir sonuç almış oluruz. Bu felaketten, bu afetten kurtulmuş oluruz." diye konuştu.

Aralıksız devam eden söndürme çalışmalarında arama kurtarma ekipleri de hazır bulunuyor. Köylüler de çalışmalara destek veriyor.