Bursa’daki o yıkım kontrollü yapılmış

Bursa’da depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkımına karar verilen İller Bankası’nın yıkılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi Abdullah Kayhan, "Biz yıkım sırasında işin başındaydık. Güvenlik önlemi aldık. Kontrollü şekilde yıkım yapıldı" dedi.

Kent merkezindeki binanın ikinci bölümü geçen hafta büyük bir gürültüyle yıkılmıştı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerin aksine işlemin, yıkım şirketi tarafından kontrollü bir şekilde yapıldığı açıklandı.

3 bloktan oluşan İller Bankası’nın ilk bloğunun ardından ikinci bloğunun da yıkımına başlanmıştı. Kolonları kontrollü şekilde zayıflatılan bina kısa süre sonra yıkılmıştı.

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerin aksine yıkım şirketi tarafından yolun yaya ve araç trafiğine kapatıldığı ortaya çıktı. Demir makaslarla binanın tek tarafını boşaltan çalışanların, binanın kontrollü bir şekilde yıkımını gerçekleştirdiği ifade edildi.

Binanın kendiliğinden yıkılmadığını belirten firma yetkilisi Abdullah Kayhan," İller Bankasının yaptığı ihaleden, binaların yıkım işini aldık ve yıkımına başladık. Birinci blokun yıkımının ardından, uzun erişimli makas makinesiyle ikinci bloğu da yıktık. İkinci bloğu yıkarken bende buradaydım. Akşam 17.00’dan sonra tüm çalışanlar buradaydı. Uzun erişimli makasla binayı yıkarken, yolu araç ve yaya trafiğine kapattık. Yıkım esnasında ufak, tefek toz oldu, yola biraz da hafriyat döküldü ama hemen temizledik. Biz güvenlik önlemlerini almıştık. Yıkım esnasındaki bende videolar da var." diye konuştu.

Yıkım işleminin kısa sürede biteceğini söyleyen Kayhan," 2 bloğumuzu yıktık, 1 bloğumuz var. Yaklaşık 10 gün sonra diğer bloğun yıkımına da başlayacağız. İkinci bloğu aşağıya aldığımız zaman, yaya geçidinin oradaki bariyerleri de geriye çekip yaya yolunu komple açacağız. Yaklaşık 2 ay süremiz var ama işleri o kadar uzun tutmayacağız, daha erken bitireceğiz." dedi.