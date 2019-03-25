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Bursa'daki kadın cinayetinin katil zanlısı 10 yıl sonra belirlendi

Nilüfer ilçesinde 17 Mart 2009'da bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedi yakılan Ayşegül Kapusuzoğlu'nun katil zanlısının, daha önce kendi babasını ve tahliye edildikten sonra bir kişiyi daha öldürmekten cezaevinde bulunan kişi olduğu tespit edildi

25 Mart 2019 Pazartesi 16:41
Bursa'daki kadın cinayetinin katil zanlısı 10 yıl sonra belirlendi

BURSA (AA) - Bursa'da, 2009'da ormanlık alanda bıçaklanmış ve yanmış halde kadın cesedinin bulunmasıyla ilgili 1 yıl önce başlatılan ve titizlikle yürütülen çalışmaların sonucunda katil zanlısı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında Nilüfer ilçesinde öldürülen ve faili bulunamayan Ayşegül Kapusuzoğlu cinayetini bir yıl önce yeniden ele aldı.

Ekipler, olay yerinde bulunan sigara izmaritlerinden birinde yapılan kriminal incelemede Bülent Çiftçioğlu'na ait DNA örneğine rastlanması üzerine bu kişiye yoğunlaştı.

Polis yaptığı detaylı araştırmada, Çiftçioğlu'nun telefonunun olay günü cesedin bulunduğu yerden sinyal verdiğini de belirledi.

Ekipler, Çiftçioğlu'nun sim kartının olay günü Kapusuzoğlu'nun cep telefonuna takıldığı ve görüşme yapıldığını da tespit etti.

Çiftçioğlu'nun, daha önce kendi babasını öldürdüğü, tahliye olduktan sonra 2012 yılında da Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü bu nedenle de halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Cezaevindeki Çiftçioğlu'nun bu suçtan da yargılanmasına başlandığı bildirildi.

- Olay

17 Mart 2009'da, Nilüfer ilçesi Çalı Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda ağaçların arasında bıçaklanmış ve yanmış bir kadın cesedi bulunmuştu.

Olay sonrası yapılan çalışmalarda cinayetin failine ulaşılamamıştı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:41
  1. Bursa
  2. faili meçhul cinayet

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