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Bursa'daki kadın cinayeti davası

Resmi nikahla evlendiği eşini düğün yapacakları gün aralarında çıkan tartışma sırasında bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

14 Aralık 2018 Cuma 15:01
Bursa'daki kadın cinayeti davası

BURSA (AA) - Bursa'da, resmi nikahla evlendiği eşini düğün yapacakları gün aralarında çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Metehan Yurtoğlu (23) ve maktul Güllü Yurtoğlu'nun (22) yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmaya ilk kez katılan Yurtoğlu'nun annesi Şahsine Kaya, sanık salona alınınca "Asın bu caniyi" diye tepki gösterdi.

Sanık, bir önceki duruşmada verdiği ifadeyi tekrarladı.

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen sanık Metehan Yurtoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönündeki raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Bu arada, adliye polisi duruşma sırasında olası gerginliğe karşı salon ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Güllü ve Metehan Yurtoğlu'nun ailelerinden habersiz nikahlandığı, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'ndeki bir evde birlikte yaşamaya başladıkları öğrenilmişti.

Ailelerinin onayı üzerine çift düğün yapmaya karar vermiş, düğünün yapılacağı 3 Kasım günü çiftin evlerinin mutfağında çıkan tartışma sırasında Metehan Yurtoğlu, eşini ekmek bıçağıyla yaralayarak kaçmıştı. Güllü Yurtoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, zanlı ise aynı mahalledeki bir meyve bahçesinde yakalanmıştı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:01
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