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Bursa'daki ilkokulda silahla yaralama davasında mütalaa

Çocuklarının okuduğu ilkokulun müdürü ile yardımcısını silahla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan polis memurunun, 22 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılması istendi

05 Şubat 2019 Salı 19:51
Bursa'daki ilkokulda silahla yaralama davasında mütalaa

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, çocuklarının okuduğu ilkokulun müdürü ile yardımcısını silahla yaralayan polis memurunun yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kamu görevlisini, görevi sırasında kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan iki kez müebbet hapis talebiyle yargılanan tutuklu sanık İlhan Özcan, müştekiler okul müdürü Tülay Taş ve müdür yardımcısı Sinan Delibaş ile tarafların yakınları ve avukatları katıldı.

Okulun matematik öğretmeni Ayten Çakmak, okulda 11 yıldır görev yaptığını, sanığın kızının 1,5 yıldır öğretmeni olduğunu belirterek, "Kızın annesi sürekli okula gidip geliyordu. Sanığın kızının rahatsız edildiği iddiasıyla müdür yardımcısı Sinan Bey, sınıfa gelerek konuyu öğrencilere sordu, onlar da 'Hayır' dedi. Sinan Hocam, bir iki defa tekrarladı, öğrenciler yine 'Hayır' dedi. Kesinlikle öğrenci adından ve taciz olayından bahsetmedi." diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "kasten yaralama" ve "kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma" suçlarından toplam 22 yıl 5 ay hapis cezası talep etti.

Mütalaaya karşı son sözü sorulan sanık Özcan, "Bu olayda çocuklarımın hastalığından bahsedilmedi, biri epilepsi hastası, diğerinin şeker ve kalp rahatsızlığı var, çocuğumu odaya kapattılar, şeker komasına girebilirdi. Bu hususun dikkate alınmasını ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı karar için erteledi.

- Olay

Merkez Nilüfer ilçesinde nisan ayında kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla çocuklarının öğrenim gördüğü Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokuluna gelen polis memuru İlhan Özcan, Okul Müdürü Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'ı bacaklarından silahla yaralamıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmış, polis memuru Özcan ise açığa alınıp tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 19:51
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