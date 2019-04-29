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Bursa’daki fuhuş operasyonunda 7 tutuklama

Bursa’da ahlak polisinin internet üzerinden kadınları pazarladıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 7’si tutuklandı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 22:35
Bursa’daki fuhuş operasyonunda 7 tutuklama

Bursa’da ahlak polisinin internet üzerinden kadınları pazarladıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 7’si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden eskort kadın hesapları açarak kadınları pazarladıkları tespit edilen şahısları takibe aldı. Yaklaşık 3 aylık teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Bursa merkez, Antalya ve Ankara’da 13 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında kadınları pazarlayarak elde ettikleri paralarla lüks bir hayat yaşadıkları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek, eskort sitelerin ve sosyal medya hesaplarının takiplerinde kullanılan 3 adet laptop, çok sayıda kadın isminin ve tarifelerinin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi. Ele geçirilen ajandada kadınların 400 ile bin lira arasında pazarlandığı fiyat listesi ve kadınların ilişki karşılığı aldığı ücretler polisi de şok etti. Ekipler, mağdurların ifadelerinin ardından şüphelileri adli makamlara sevk etti. Mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 22:35
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