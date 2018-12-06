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Bursa'daki fırına molotofkokteylli saldırı

Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı

06 Aralık 2018 Perşembe 10:37
Bursa'daki fırına molotofkokteylli saldırı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki ekmek fırınına molotofkokteylli saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları kayıtları doğrultusunda çalışma başlattı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin fırın sahibiyle aralarında husumet bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, B.Y. ve Y.H'yi gözaltına aldı. Bu kişilerin ifadeleri üzerine saldırıyı azmettirdiği tespit edilen H.İ. de yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Önceki gün Yeşilyayla Mahallesi Huzurevi Caddesi'ndeki Mehmet Taşkın'a ait ekmek fırınının camları iki kişi tarafından sopalarla kırılmış, içeriye molotofkokteyli atılmış, aynı kişilerce kasabın camlarına taşla saldırı düzenlenmişti. Olay anı güvenlik kameralarına yansımıştı.





Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:37
  1. Bursa
  2. ekmek fırını
  3. Molotofkokteyli

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