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Bursa'daki FETÖ/PDY davası

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi

27 Kasım 2018 Salı 19:40
Bursa'daki FETÖ/PDY davası

BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski Vali Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

Duruşmaya katılma talepleri reddedilen Cumhurbaşkanlığı vekili olan avukatlar, duruşmanın aradan sonraki kısmına katılmadı.

Son savunmaları alınan bazı sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların dinlenilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 19:40
  1. Bursa
  2. dava
  3. FETÖ

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