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Bursa'daki FETÖ operasyonunda ihraç edilen 12 polis gözaltında

TEM ekiplerince ‘emniyetin mahrem imamlarına’ yönelik yapılan operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 12 polis memuru gözaltına alındı.

23 Ekim 2018 Salı 11:42
Bursa'daki FETÖ operasyonunda ihraç edilen 12 polis gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün "emniyet teşkilatı mahrem imamlar soruşturması" kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, FETÖ/PDY'ye bağlılıkları yönünde deliller bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen 15 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, hakkında arama kararı çıkarılan 15 eski polise operasyon düzenledi. Operasyonda 12 eski polis memuru gözaltına alındı. Firari 3 memurun yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 11:42
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