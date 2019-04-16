Bursa’daki feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

BURSA (İHA) –Bursa’nın Orhaneli ilçesi Nalınlar Kavşağı’nda meydana gelen feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi.

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü Bursa-Orhaneli karayolu Nalınlar Kavşağı’nda meydana geldi. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 16 N 1499 plakalı araç ile karşı yönden gelen 16 CKP 01 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kullanılmaz hale gelirken araçlarda bulunan İsmail G. (75) ile kardeşi Kemal G. (70) olay yerinde hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 8 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan Hanife Çavdar, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Böylelikle feci kazada ölü sayısı 3’e yükselmiş oldu.