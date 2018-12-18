Bursa'daki cinayet sanığına ömür boyu hapis talebi

BURSA (AA) - Bursa'da, tartışma yaşadığı iş arkadaşını pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında ömür boyu hapis cezası talep edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ozan İrven, maktul Sami Aydın'ın (34) eşi Habibe Aydın ve tarafların avukatları katıldı.

İrven, önceki duruşmalardaki ifadesini tekrarlayarak, "Maktulün üzerinde silah olduğunu net bir şekilde gördüm. O nedenle onun arabasına binmeyip kendi arabama bindirdim. Olay yerine gittiğimizde, araçtan inip benim oturduğum tarafa doğru geldi. Ben de arabanın içinde üst kısımdaki rafta bulunan tüfeğimi alarak indim ve bana söylediği sözler nedeniyle ateş ettim. Beni tahrik eden maktuldür. Böyle bir olay yaşansın istemezdim. Çok pişmanım. Kadermiş, oldu." diye konuştu.

- "Sami ile aramızda hiçbir şey olmadı"

Duruşmada talimatla alınan savunması okunan Hava Ö. ise sanıkla 4 yıllık bir beraberlikleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Olaydan 20 gün önce bana uygulamış olduğu şiddet ve kötü muameleye dayanamayarak onu terk edip Borçka'ya geldim. Sami'nin bizim çalıştığımız iş yerinin üst katında iş yeri varmış. Soyadını da olaydan sonra öğrendim. Bu kişi ile aramızda hiçbir şey olmadı. Ozan kendi kafasında aramızda bir şeyler olduğunu düşünüp, kıskançlık sebebiyle böyle bir şey yapmış ancak daha önce de dediğim gibi benim bu kıskançlığa sebep olacak Sami ile herhangi bir görüşmem olmamıştır. Sami ile birlikte olmadım, duygusal anlamda hiçbir şey olmadı. Ozan'dan kıskançlık yüzünden birçok defa psikiyatriste gitmesini istedim ancak gitmedi."

- Ömür boyu hapsi istendi

Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, sanık hakkında, tanık ifadeleri, toplanan deliller sonucunda öldürme kastıyla hareket ettiğinden "kasten adam öldürmek suçundan" ömür boyu hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı karar verilmek üzere erteledi.

Geçen yıl 17 Eylül'de merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Barajı bölgesinde pompalı tüfekle öldürülen Sami Aydın'ın katil zanlısı Ozan İrven'in yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Şüphelinin ailesiyle görüştüğünü tespit eden jandarma ekipleri, ailesinin de yardımıyla zanlıyı teslim olmaya ikna etmiş, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrven çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.