Bursa'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Bursa-İzmir kara yolu Yenikaraağaç Mahallesi mevkinde Eren Bayraktar yönetimindeki 35 ADF 906 plakalı otomobil, Mustafa Işık idaresindeki 06 FP 7218 plakalı tırın 06 BIN 195 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Tuncay Karakurt'un kullandığı 10 Z 6176 otomobil ise yol kenarındaki araca çarparak refüje savruldu. Kazada, sürücü Karakurt ve aracında bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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