0553 313 94 23

Bursa'da zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi

Uluslararası suç örgütleri tarafından nükleer enerji, füze imalatı, terör örgütlerinin el yapımı patlayıcı madde imalatında kullanabileceği öngörülen 3 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum bulundu- Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı

26 Şubat 2019 Salı 17:18
Bursa'da zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi

BURSA (AA) - Bursa'da, uluslararası suç şebekeleri ve terör örgütleri tarafından yasa dışı amaçlarla kullanılabileceği değerlendirilen 3 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yurda yasa dışı yollarla ve sahte belgeler düzenleyerek, uluslararası suç örgütleri tarafından nükleer enerji, füze imalatı ve terör örgütlerinin el yapımı patlayıcı madde imalatında kullanabileceği öngörülen, saf alüminyum olduğu değerlendirilen madde soktuğunu belirledi.

Bu kişilerin söz konusu maddeyi pazarlamaya hazırlandığını öğrenen ekipler, Karacabey ilçesinde düzenledikleri operasyonda B.D, H.C, H.İ.Y, D.G, R.A, K.A, M.F, F.T. ve F.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilere ait 3 araçta arama yapan jandarma ekipleri, 3 kilogram ağırlığında zenginleştirilmiş saf alüminyum olduğu değerlendirilen madde buldu. Bu maddenin piyasa değerinin 2 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Söz konusu madde, incelenmek üzere Atom Enerjisi Kurumuna gönderildi.

Zanlılar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:18
  1. Bursa
  2. operasyon
  3. zenginleştirilmiş saf alüminyum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan kapitalist açılım!
    1. Komünist Başkan Fatih Mehmet..
    2. Tekirdağ'da 'Muhacir Evi Müzesi' açıldı
    3. AP'den yeni telif hakları kurallarına..
    4. Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    5. "Pensilvanya'nın da Kandil'in de gözü..
    6. Romanya açıklarında Türk balıkçı..
    7. Başkan Demirtaş’tan işçilere yüzde 40..
    8. Hırsızlar bahçelerdeki sulama..
    9. Kato’da görev yapan Mehmetçiğe anlamlı..
    10. Cizre’de iki aile arasında taşlı..
    11. Bakan Çavuşoğlu: "Çankaya’nın makus..
    12. AGD'den 'Şehitler Gecesi' programı
    13. Burhaniyeli lokantacı, tüm yemek..
    14. Gıda sektöründe israf ve kayıplar baş..
    15. Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
    16. Yazıcıoğlu soruşturmasında üst düzey 9..
    17. Cumhurbaşkanı’nın doğum gününü..
    18. Reyhanlı'daki terör saldırısı davası
    19. Engellilere rapor kolaylığı sevinç..
    20. Kars’tauyuşturucudan 7 kişi..
    21. ZONSİAD “Kar yağışına rağmen engel..
    22. Serbest piyasada altın fiyatları
    23. Bayburt Üniversitesi’nden KPSS..
    24. Aracında 1 kilo 230 gram esrar bulunan..
    25. Mermer ocağında şüpheli ölüm
    26. Aliağa’da temizlik mesaisi
    27. Bağ evi çıkan yangında kül oldu
    28. Şırnak yerel seçim anket sonuçları..
    29. Genç Memur-Sen’den Bektaş’a ziyaret
    30. İstanbul Havalimanı için flaş karar! 7..
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!