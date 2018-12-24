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Bursa'da yoğun sis! Göz gözü görmedi

Bursa’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metrenin altına düştüğü otoyollarda, sürücüler yolda ilerlerken zor anlar yaşadı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 00:14
Bursa'da yoğun sis! Göz gözü görmedi

Akşam saatlerinde Bursa şehir merkezinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü.

Bursa-İzmir ve Ankara güzergahında otoyollarda seyir halinde bulunan sürücüler zor anlar yaşarken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadı.

Akşam saatlerinde hava sıcaklığı en yüksek 5 derece olarak ölçülürken, akşam saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesi düşünce özellikle otoyolda seyreden sürücüler yolda ilerlemekte büyük zorluk yaşadı.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 00:14
  1. İzmir
  2. Bursa
  3. Ankara
  4. sis

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