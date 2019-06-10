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Bursa’da yat arıza yaptı: 3 kişi kayıp

Bursa Kurşunlu’da bir yat arıza yaparak sürüklendi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 00:01
Bursa’da yat arıza yaptı: 3 kişi kayıp

Bursa Kurşunlu’da bir yat arıza yaparak sürüklendi. 7 kişi kurtarıldı, onun öncesinde yüzerek karaya gitmek isteyen 3 kişi ise kayıplara karıştı. Denizden ve havadan arama çalışması yapılıyor.


Olay, Kurşunlu’da akşam saatlerinde meydana geldi. Kurşunlu limanından yaklaşık 3 kilometre açıkta 10 kişinin bulunduğu teknenin bozulması sonucu 7 şahıs sahil güvenlik tarafından denizde sürüklenen teknenin bulunmasıyla kurtarıldı, ancak tekne arıza yaptığı sırada yüzmek için denize atlayan 3 kişi kayıplara karıştı.


Akıntıyla tekneden uzaklaşan şahısları arama çalışmaları, ekiplerin karadan ve havadan termal drone ve helikopterle yaklaşık 6 saattir devam ediyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 00:01
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