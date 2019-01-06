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Bursa’da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak 2019 Pazartesi Bursa’da yarın okullar tatil mi?

Yarın (7 Ocak Pazartesi) okullar tatil mi? Sorusunu Bursa’daki öğrenci ve veliler merak ediyor. Yurt genelinde etkisi sürdüren kar yağışı ve soğuk hava okulların tatil edilip edilmeyeceğini de merak ettiriyor. Meteoroloji son dakika verilerine göre, Bursa’da kar yağışı etkili olacak. Kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi? 7 Ocak 2019 Pazartesi Bursa’da yarın okullar tatil mi? Soruları şuan en çok merak edilen konuların başında gelmekte.

06 Ocak 2019 Pazar 13:12
Bursa’da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak 2019 Pazartesi Bursa’da yarın okullar tatil mi?

Yarın (7 Ocak Pazartesi) okullar tatil mi? Sorusunu Bursa’daki öğrenci ve veliler merak ediyor. Yurt genelinde etkisi sürdüren kar yağışı ve soğuk hava okulların tatil edilip edilmeyeceğini de merak ettiriyor. Meteoroloji son dakika verilerine göre, Bursa’da kar yağışı etkili olacak. Kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi? 7 Ocak 2019 Pazartesi Bursa’da yarın okullar tatil mi? Soruları şuan en çok merak edilen konuların başında gelmekte.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 81 santimetreye yükseldi. Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışın salı gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Bu arada, yoğun sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi zaman zaman 30 metrenin altına düştü. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa ve Batman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 

Bursa’da okullar yarın tatil mi? 

Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Bursa’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın Bursa’da okullar tatil mi sorusu merak ediliyor. Bursa Valiliği 7 Ocak Pazartesi yarın okuların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 13:12
  1. Yalova
  2. Batman
  3. Uşak
  4. Siirt
  5. Rize
  6. Manisa
  7. Kütahya
  8. İstanbul
  9. Eskişehir
  10. Edirne
  11. Çankırı
  12. Çanakkale
  13. Artvin
  14. Ankara
  15. Afyon
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