Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.30 Mayıs 2019 Perşembe 15:55
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve üzerinde yapılan aramalarda ise, 250 gram metamfetamin ve 100 esrar ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
YORUM YAZ