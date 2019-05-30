Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve üzerinde yapılan aramalarda ise, 250 gram metamfetamin ve 100 esrar ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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