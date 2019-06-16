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Bursa’da yağış uyarısı

Bursa’da sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

16 Haziran 2019 Pazar 14:45
Bursa’da yağış uyarısı

Bursa’da sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Vatandaşların tedbirli olması istendi.


Bursa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada bugün sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı belirtildi. Marmara’nın doğu kesimlerinde (Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa çevreleri ve Yalova’nın doğusu) kuvvetli olması beklenen yağışların sel, su baskını, yıldırım, rüzgâr ve doluya sebep olabileceği öğrenildi. Yağışların hayatı olumsuz etkilememesi için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:45
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