Bursa'da"Viyolonsel ve Piyano Resitali" konseri10 Nisan 2019 Çarşamba 00:12
BURSA (AA) - Bursa'da, "Viyolonsel ve Piyano Resitali" konseri gerçekleştirildi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Flarmoni Derneği tarafından düzenlenen konserde, viyolonsel sanatçısı Marie Hallynck ve piyanist Muhiddin Dürrüoğlu sahne aldı.
Konserde sanatçılar "Prologue", "Serenade", "Largo" ve "Allegro" gibi eserleri birlikte seslendirdi.
Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan Hallynck ve Dürrüoğlu uzun süre alkışlandı.
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