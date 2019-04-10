Bursa'da"Viyolonsel ve Piyano Resitali" konseri

BURSA (AA) - Bursa'da, "Viyolonsel ve Piyano Resitali" konseri gerçekleştirildi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Flarmoni Derneği tarafından düzenlenen konserde, viyolonsel sanatçısı Marie Hallynck ve piyanist Muhiddin Dürrüoğlu sahne aldı. Konserde sanatçılar "Prologue", "Serenade", "Largo" ve "Allegro" gibi eserleri birlikte seslendirdi. Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan Hallynck ve Dürrüoğlu uzun süre alkışlandı.

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