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Bursa’da Vedat Bilir rüzgârı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanatın her rengini Bursalılarla buluşturmaya devam ediyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:27
Bursa’da Vedat Bilir rüzgârı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanatın her rengini Bursalılarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün, Roman Orkestrası sanatçılarının yanı sıra Türk rock-pop müziğinin sevilen ismi Vedat Bilir’in de sahne aldığı Gemlik ve Mudanya’daki konserler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ’nin organizasyonu ile Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Mudanya İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen konserlerde önce Roman Orkestrası sahneye çıktı. Roman Orkestrası ile birlikte solistler Bahtiyar Özdemir ve Serkan Kivis, Türk sanat, Türk halk ve fantezi müziğin sevilen eserleri ile dinleyicilerini coşturdu.


Vedat Bilir ile nostalji


Konserlerde Roman Orkestrası’nın ardından sahneye çıkan sevilen sanatçı Vedat Bilir ile coşku doruğa çıktı. Genç şarkıcı, Barış Manço’dan Sezen Aksu’ya, Cem Karaca’dan Erkin Koray’a kadar birçok usta sanatçının eserleri ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Bilir, repertuarına aldığı Cem Karaca’nın ‘Resimdeki Gözyaşları’ ve Sezen Aksu’nun ‘Beni Yak’ şarkılarıyla gecede nostalji rüzgarı estirdi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin Buran, yaklaşık 2 saat sahnede kalan Bilir’e, keyifli konserden dolayı plaket vererek, kentin kültür ve sanat hayatına renk kattığını söyledi. Gecenin finalinde alkış yağmuruna tutulan Vedat Bilir, güzel bir yaz gecesinde kendisini Mudanya ve Gemlik’te hayranları ile buluşturan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:27
  1. sanat
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