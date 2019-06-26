Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıların yakalanması için bazı adreslere operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, vakumlu poşetlerin içine gizlenmiş 2 kilo 50 gram sentetik kannabinoid ile satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan 6 zanlıdan 2'si hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan S.K, H.A, Z.A. ve S.A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.