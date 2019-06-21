0553 313 94 23

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı

21 Haziran 2019 Cuma 14:28
Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Farklı adreslerde yakalanan 9 şüphelinin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik kannabinoid ve sentetik uyuşturucu tablet ele geçirildi.

Yürütülen çalışmanın devamında kentte uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen S.S, G.Y, E.Ö ve B.K. da gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 142 sentetik uyuşturucu tablet, satışa hazır halde paketlenmiş 20 gram esrar, 20 sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 13 şüpheliden S.S. ile G.Y. tutuklanırken, E.Ö. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:28
  1. Bursa
  2. uyuşturucu operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Huawei, Rus işletim sistemi kullanabilir
    1. Huawei, Rus işletim sistemi kullanabilir
    2. AB Liderler Zirvesi
    3. Mardinli gelin ve damat düğünde..
    4. Mısır, Müslümanların girişini..
    5. Emekli bekçiye polisten kaçak içki..
    6. Elazığ'da çocuğun silahla kazara..
    7. Artroskopi yöntemi ile büyük başarı
    8. Şehit Padişah Sultan Murad..
    9. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    10. TOKİ Karaman kura sonuçları son dakika..
    11. Nazilli Ticaret Odası’ndan yeni atanan..
    12. TCMB döviz kurları
    13. Kuyumcuları binlerce dolar dolandıran..
    14. Bakan Varank, İstanbul'da
    15. Botswana’da 500’den fazla akbaba..
    16. Sağanak sonrası çalışmalar başladı
    17. İran'dan "ABD'nin savaş uçağını da..
    18. Muğla'da uyuşturucu ticaretine ağır..
    19. Bağışlanan organlar iki hastaya umut..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan..
    21. Polisle çatışan zanlılar Sivas’ta..
    22. Zabıtayı görünce namaza duran dilenci,..
    23. Tarihî mirasta peyzaj yaklaşımları
    24. Çin insansız helikopterini başarıyla..
    25. TİKA'dan Kosova'da arıcılığın..
    26. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    27. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    28. Amerikalı turistin çantasını gasbeden..
    29. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    30. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!