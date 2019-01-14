Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.Ç, Y.Y, C.T, M.K. ve O.Ü'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, T.Ç, Y.Y, C.T, M.K. ve O.Ü'yü gözaltına aldı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 40 gram metamfetamin, 37 gram sentetik uyuşturucu, 35 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



