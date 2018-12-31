Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen A.K, E.A, A.A, M.V. ve S.D'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 17 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerlerinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.