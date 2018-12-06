Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, N.H.Ç, Ü.C, C.C. ve O.B'nin uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramada 790 gram sentetik uyuşturucu, tarihi eser niteliğinde 190 sikke, 13 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, afyon sakızı, 12 ruhsatsız tabanca, tüfek ve 169 tabanca fişeği ele geçirildi.

"İştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.